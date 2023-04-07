إمام المسجد النبوي: نسائم العشر الأواخر أقبلت ونفوس الصالحين إليها متشوقة

وقال "الثبيتي" إن العشر الأواخر تحلو فيها المناجاة وفيها يخلو العبد بربه، وفيها يرفع آماله و يعترف العيد بذنبه ويعلن توبته، قال جل من قائل (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)، وفي الحديث (إنَّ اللَّهَ حيِىٌّ كريمٌ يستحي إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ).