وزير الموارد البشرية يدشن أكاديمية العائلة لتدريب المهارات الأسرية

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل سيف الدين السمنودي، أن منصة أكاديمية العائلة للتدريب الإلكتروني تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في شتى المجالات الأسرية والتربوية والسلوكية والنفسية والزوجية لكافة شرائح المجتمعة، وتهدف من خلالها إلى تزويد الأسرة بعوامل النجاح التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الأسري والمالي، وتعزيز القيم الأسرية كما أشار السمنودي أنه قد بلغ عدد المستفيدين من أكاديمية العائلة112,807 مستفيدين ومستفيدات من التدريب الأسري وبلغ نسبة المتدربين الذين اكتسبوا مهارات ومعارف جديدة 88% من خلال 2,293دورة تدريبية ونتج عن ذلك 80% من الأسر المستقرة ممن حضروا الدورات التدريبية.