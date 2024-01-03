الوسام الفضي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز في "رواد الاستحقاق المحاسبي"
تُوّجت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالوسام الفضي في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"؛ وهي جائزة تمنحها وزارةُ المالية نتيجة لجهود الهيئة الدؤوبة في تحقيق التحول الكامل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي؛ ممّا يعدُّ إنجازًا بارزًا في سياق الأهداف الاستراتيجية للمملكة ضمن رؤية 2030.
وجاء التكريم على هامش ملتقى قيادات التحوّل إلى الاستحقاق المحاسبي، الذي نظمته وزارة المالية؛ حيث سلّم الجائزةَ معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، للرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية المهندس ماهر بن عبدالله القثمي.
ويُعدُّ برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي" إحدى أدوات إدارة التغيير التي أُطْلِقَت في مركز الاستحقاق لدعم وخلق التنافسية بين الجهات الحكومية؛ بهدف تحفيز وتسريع أعمال التحول في تلك الجهات، وإنجازها بالجودة والوقت المناسبين.
ويأتي هذا الإنجاز في ظلّ سعي الهيئة المستمرّ لتطبيق معايير عملية التحول المحاسبي، بوصفه أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحوّل جميع الجهات الحكومية من "الأساس النقدي" إلى "أساس الاستحقاق المحاسبي".
ويؤكد حصولُ الهيئة على الوسام الفضي، جدارتَها في إعداد الأرصدة الافتتاحية، ومسك السجلات المحاسبية، وتتويج ذلك بإصدار قوائم مالية انتقالية؛ مما انعكس على استدامة الأعمال والمحافظة على المكتسبات التي حُقِّقَت خلال المرحلة الماضية، فضلًا عن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، وأهداف الهيئة الاستراتيجية.