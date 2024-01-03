الوسام الفضي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز في "رواد الاستحقاق المحاسبي"

ويؤكد حصولُ الهيئة على الوسام الفضي، جدارتَها في إعداد الأرصدة الافتتاحية، ومسك السجلات المحاسبية، وتتويج ذلك بإصدار قوائم مالية انتقالية؛ مما انعكس على استدامة الأعمال والمحافظة على المكتسبات التي حُقِّقَت خلال المرحلة الماضية، فضلًا عن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، وأهداف الهيئة الاستراتيجية.