أبرزها اللؤلؤ والمرجان والكهرمان.. 150 نوعاً من الأحجار الكريمة تستهوي عشّاق المعادن النادرة في جدة

واشتهر أهالي محافظة جدة بالتزين ولبس وتجارة الأحجار الكريمة منذ القدم، حيث كانوا يحصلون عليها من الهند، وباكستان، ودول شرق آسيا والتي تعد المصدر الرئيس للأحجار الكريمة في العالم، وذلك للتركيب الجيولوجي والبركاني لهذه البلاد، كما يعمل عديد من التجار ببيع هذه الأحجار التي تختلف أسماؤها، فمنها الحجر العقيق اليماني، والسليماني، والهندي، والإندونيسي، والبرازيلي، والياقوت، والفيروز، والزمرد، والزبرجد، والزفير، إلى جانب حجر الألماس الذي يعد الأغلى في العالم.