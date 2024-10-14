سماء الوطن العربي تشهد اليوم اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل

تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل، حيث سيفصل بينهما بمقدار 0.1 درجة باتجاه الأفق، في منظرٍ جميلٍ بسماء الوطن العربي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ أن كوكب زحل يشبه نجما متوسط اللمعان للعين المجردة، وذلك أن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل يمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية المنظار، مشيراً إلى أنه عند رصد زحل من خلال تلسكوب متوسط الحجم لن يشاهد المنظر الجميل لحلقات الكوكب بسبب ميولها بمقدار 3.7 درجة بالنسبة لنا، مما يجعلها تبدو نحيلة للغاية بعكس السنوات السابقة.
وكشف أبو زاهرة؛ أن بعض أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وجمهورية اليمن، ستشهد حدثاً نادراً، حيث سيتحرّك القمر أمام كوكب زحل، في ظاهرةٍ تُسمى الاحتجاب، وهو عبارة عن اختفاء جسم سماوي بوساطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد، وعادة يستخدم مصطلح "احتجاب" عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج.
يُذكر أن ما يحدث من حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة، هو أن القمر يتتبع المسار نفسه تقريباً عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجابات بعد بضعة أشهر عندما يتغيّر مسار القمر عبر السماء.