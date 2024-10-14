سماء الوطن العربي تشهد اليوم اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل

وكشف أبو زاهرة؛ أن بعض أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وجمهورية اليمن، ستشهد حدثاً نادراً، حيث سيتحرّك القمر أمام كوكب زحل، في ظاهرةٍ تُسمى الاحتجاب، وهو عبارة عن اختفاء جسم سماوي بوساطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد، وعادة يستخدم مصطلح "احتجاب" عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج.