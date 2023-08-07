"ترشيد" تطلق خططها المستقبلية وهويتها الجديدة.. نقلة في مسيرة الشركة

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" إطلاق خططها المستقبلية وهويتها الجديدة التي جاءت برؤية حديثة بأن تكون "ترشيد" الرائدة في مجال خدمات كفاءة الطاقة، مواصلة جهودها لتحقيق الاستدامة الاستراتيجية في المملكة.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري أن هذه النقلة في مسيرة الشركة جاءت لتعكس التطور والتجديد الذي يشهده قطاع كفاءة الطاقة عالمياً ومحلياً، مما أدى إلى أهمية التوسع في خططنا المستقبلية لنبقى دوماً لاعباً فاعلاً في قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة.
وقال: إن التوسع في هذه الخطط أتى نتيجةً لمراجعة منجزات الشركة خلال سنواتها الخمس الأولى، حيث وجدنا أن أهداف الشركة تلتقي مع استراتيجيات أخرى وطنية لتحقق أهدافها، مضيفاً أن التقاطعات المهمة للشركة مع الجوانب الاقتصادية الوطنية تعزز واجبات الشركة الحيوية والمهمة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني بشكل عام، التي تستهدفها برامج الرؤية 2030.
يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" تأسست عام 2017 لتكون شركة خدمات كفاءة الطاقة الرائدة في المملكة، ولتخدم الهدف الوطني للاستدامة الاستراتيجية المتمثل في تحقيق قدر كبير من توفير الطاقة، كما تهدف (ترشيد) إلى لعب دور رئيسي في تنمية هذا القطاع من خلال تأسيس صناعة كفاءة طاقة مزدهرة، حيث تعمل ترشيد على إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في المباني والمرافق.
واستهدفت الشركة حتى الآن أكثر من 6 "تيرا واط"/ ساعة خفض في الاستهلاك الكهربائي، وهو ما يعادل 9.6 ملايين برميل نفط مكافئ، وتفادي 3.4 ملايين طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 57.4 مليون شجرة.