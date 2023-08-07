"ترشيد" تطلق خططها المستقبلية وهويتها الجديدة.. نقلة في مسيرة الشركة

يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" تأسست عام 2017 لتكون شركة خدمات كفاءة الطاقة الرائدة في المملكة، ولتخدم الهدف الوطني للاستدامة الاستراتيجية المتمثل في تحقيق قدر كبير من توفير الطاقة، كما تهدف (ترشيد) إلى لعب دور رئيسي في تنمية هذا القطاع من خلال تأسيس صناعة كفاءة طاقة مزدهرة، حيث تعمل ترشيد على إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في المباني والمرافق.