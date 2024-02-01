"السعودية لمكافحة السرطان" تُطلق حملة "نحن معكم"

وتهدف الحملة التي تنفّذ خلال شهر فبراير كل عام، إلى توعية المجتمع عن مرض السرطان، وتسليط الضوء حول أبرز طرق الوقاية والعلاج منه، وتصحيح المعلومات والأخطاء الشائعة حول مرض السرطان، وتعزيز ثقافة الرياضة والنظام الصحي؛ وذلك من خلال نشر التصاميم التوعوية، والمشاركة الفعالة مع الجهات الحكومية والخاصة بأركان ومحاضرات تثقيفية.