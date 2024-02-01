"السعودية لمكافحة السرطان" تُطلق حملة "نحن معكم"

أطلقت الجمعيةُ السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، اليوم الخميس، الحملةَ التوعوية "نحن معكم".
جاء ذلك بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، والجمعيات الصحية ذات العلاقة في المملكة، تزامنًا مع الأسبوع الخليجي للتوعية بمرض السرطان.
وتهدف الحملة التي تنفّذ خلال شهر فبراير كل عام، إلى توعية المجتمع عن مرض السرطان، وتسليط الضوء حول أبرز طرق الوقاية والعلاج منه، وتصحيح المعلومات والأخطاء الشائعة حول مرض السرطان، وتعزيز ثقافة الرياضة والنظام الصحي؛ وذلك من خلال نشر التصاميم التوعوية، والمشاركة الفعالة مع الجهات الحكومية والخاصة بأركان ومحاضرات تثقيفية.
يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، مكّنت أفرادَ المجتمع من المساهمة في تيسير رحلة علاج مرضى السرطان ومساندتهم من خلال متجرها الإلكتروني: https://store.saudicancer.sa/