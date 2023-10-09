"برامج متخصصة وشهادات احترافية".. ما مكاسب الشراكة بين أكاديمية طويق و"كومب تي آي إيه"؟

ومن مجالات التدريب، التي تشملها الشراكة بين أكاديمية طويق و"كومب تي آي إيه" أيضاً، البنية التحتية، والشبكات، وإدارة مشاريع تقنية المعلومات، والمتخرجين في مجالات الشراكة سيلبون احتياجات سوق العمل إلى الوظائف التقنية، ومن المكاسب التي تحققها الشراكة انضمام منظمة "كومب تي آي إيه" إلى قائمة شركاء أكاديمية طويق مثل، شركات "أبل"، و"ميكروسوفت"، و"ميتا"، و"بيبول سرت"، و"آي بي إم".