في قمة U20 بالهند.. وفد سعودي يستعرض مبادرات المملكة للتحول الحضري المستدام

وأشار إلى أن المملكة حريصة على تبادل الأفكار والتعرف على التحولات والابتكارات الحضرية، ومشاركة تجاربها في العديد من مشاريع التحول الحضري مثل التي تحدث في الرياض والمدن السعودية الأخرى مثل نيوم، العلا، البحر الأحمر العالمي، وجدة، مبينًا أن هناك الكثير لتعلمه ومشاركته مع المجتمع الدولي.