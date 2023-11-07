خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.. "مسام" ينزع 835 لغمًا باليمن

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023م، 835 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.
وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 420 ألفًا و832 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الضحايا الأبرياء.
ونجح المركز في انتزاع 20 لغمًا مضادًّا للأفراد، و112 لغمًا مضادًّا للدبابات، و703 ذخائر غير منفجرة، وكذلك 170 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن.. وفي محافظة الحديدة نُزِع 16 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و4 ألغام مضادة للدبابات، و48 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس.
وتم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في محافظة مأرب بمديرية الوادي، و18 لغمًا مضادًّا للأفراد في مديرية حريب، و400 ذخيرة غير منفجرة، و100 لغم مضاد للدبابات في مديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان.
وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد في مديرية عين.. وفي مديرية عسيلان تم نزع 5 ألغام مضادة للدبابات، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للأفراد، ولغمين مضادين للدبابات، و12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.