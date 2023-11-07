خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.. "مسام" ينزع 835 لغمًا باليمن

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد في مديرية عين.. وفي مديرية عسيلان تم نزع 5 ألغام مضادة للدبابات، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للأفراد، ولغمين مضادين للدبابات، و12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.