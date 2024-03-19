مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي مضاعفات السمنة لمريض تجاوز وزنه الــ 210 كجم

نجح فريق جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 20 عاما من مضاعفات السمنة المفرطة الحادة، بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ 210 كجم. وقد تسببت مضاعفات تلك السمنة في إصابته بإرتفاع معدل السكري التراكمي وضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى مشاكل بالحركة وآلام شديدة في أسفل الظهر والساقين ومفاصل الركبتين، فضلاً عن عدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية والتعليمية.