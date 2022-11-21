"المحيميد" يناقش الاستعدادات لاستقبال المعتمرين وفق خطط رئاسة الحرمين 2024

ناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام الذي عُقد اليوم الاثنين، بحضور أعضاء المجلس، عددٍ من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتطرق إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم العمرة لهذا العام ١٤٤٤هـ .
وتفصيلاً، عقد الاجتماع بهدف مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام وكيفية تطويرها وبحث المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول لها وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام .
وأوضح "المحيميد" أن هذه الاجتماعات تأتي بدعم وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، مشيرًا إلى دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد لموسم إجازة الفصل الدراسي الأول وأبرز الاقتراحات والاستفسارات والمهام المتعلقة بالمسجد الحرام خلال موسم العمرة، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكل الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله- والرامية لمواكبة الرؤية (٢٠٣٠).