"المحيميد" يناقش الاستعدادات لاستقبال المعتمرين وفق خطط رئاسة الحرمين 2024

ناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام الذي عُقد اليوم الاثنين، بحضور أعضاء المجلس، عددٍ من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتطرق إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم العمرة لهذا العام ١٤٤٤هـ .