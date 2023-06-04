"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" توقع مذكرة تفاهم مع "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"

وتهدف المذكرة إلى المساهمة في إعادة تدوير النفايات الصناعية واستخدامها كمصدر طاقة صديق للبيئة، وبحث المحفزات الاستثمارية في مجال تكلفة المياه لما لها من أثر على المستثمر الصناعي، إضافة إلى حصر الفرص الاستثمارية المتاحة لدى "التحلية" والمتوافقة مع الخطة العامة لمدن الهيئة الملكية، لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق استدامة الإمداد المائي للصناعات التعدينية، وخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز التنافسية.