تزامنًا مع عيد الأضحى.. مختص ينصح محبي اللحوم والمشويات بهذه الخطوة الضرورية

دعا طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أفراد المجتمع وخصوصًا محبي تناول اللحوم والمشويات، إلى تناول الماء بكثرة هذه الأيام لثلاثة أسباب رئيسية.
وأضاف "حسين" أنه مع كثرة موائد اللحوم والمشويات تزامنًا مع عيد الأضحى والمناسبات المرتبطة به؛ يزداد تناول اللحوم بشكل كبير، وهذا يجعل فرص زيادة الأملاح كبيرة في الجسم وإمكانية التعرض لداء النقرس الذي يُعتبر نوعًا من أنواع التهابات المفاصل.. يحدث ذلك نتيجة ترسب أملاح اليورات التي تُعرف بـ"اليوريك أسيد" في أنسجة المفاصل وما يحيط بها من غضاريف وعظام وعضلات، وهذا الترسب يتسبب في حدوث التفاعل الذي نسميه "التهابًا"، والترسيب يختار مناطق معينة مثل أصابع اليد والقدم، وأحيانًا الركبة والكاحل؛ لكنه في 50% من الحالات يظهر في الإصبع الكبير للقدم.
وقال إن السبب الثاني هو ما نعيشه هذه الأيام من أجواء حارة، وبالتالي فإنه في حال عدم حصول الفرد على كفايته من الماء في الجسم؛ قد يحدث اختلال في الجسم؛ بمعنى زيادة كمية الأملاح نتيجة تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح ومنها اللحوم، ولكي يكون هناك توازن لا بد من تناول الماء بكثرة.
ولفت "حسين" إلى أن الجسم قد يتعرض للجفاف بشكل أكبر خلال فصل الصيف؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ويُعتبر شرب الماء من الأشياء الضرورية؛ حيث إن الماء مهم لتعويض فقدان السوائل من الجسم، والتي يتم فقدها عن طريق التعرق، كما أن شرب الماء يوميًّا بانتظام بالكميات المناسبة يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية.
وأضاف أن الماء يلعب دورًا أساسيًّا في العديد من وظائف الجسم، ومنها على سبيل المثال في الهضم، وفي المحافظة على درجة حرارة الجسم، وفي التخلص من الفضلات، ومعالجة المفاصل، وليونة وصحة الجلد والبشرة؛ إذ يتكون جسم الإنسان من 60% من الماء، ويتم التخلص من جزء من هذه الكمية عن طريق التعرق وخروج البول، وكذلك عن طريق التنفس، وإذا لم يتم تعويض الماء يصاب الفرد بالجفاف، مع عواقب محتملة وخصوصًا لدى الأشخاص الضعفاء (مثل الأطفال وكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل قصور وظائف الكلى والقلب).
وشدد على تناول الماء هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث يعوض السوائل المفقودة من الجسم التي تحدث نتيجة التعرق أو الإخراج أو رطوبة الزفير، كما يقلل شربُ الماء مشكلات الجهاز الهضمي؛ فشرب كميات جيدة من الماء يساعد في تجنب الإمساك والحموضة وحصى الكلى، كما يجدد شرب الماء خلايا الجسم فهو الوسيلة الوحيدة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويساعد على تجديد الخلايا ومنحها الحيوية للقيام بوظائفها كاملة.