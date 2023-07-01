تزامنًا مع عيد الأضحى.. مختص ينصح محبي اللحوم والمشويات بهذه الخطوة الضرورية

وأضاف أن الماء يلعب دورًا أساسيًّا في العديد من وظائف الجسم، ومنها على سبيل المثال في الهضم، وفي المحافظة على درجة حرارة الجسم، وفي التخلص من الفضلات، ومعالجة المفاصل، وليونة وصحة الجلد والبشرة؛ إذ يتكون جسم الإنسان من 60% من الماء، ويتم التخلص من جزء من هذه الكمية عن طريق التعرق وخروج البول، وكذلك عن طريق التنفس، وإذا لم يتم تعويض الماء يصاب الفرد بالجفاف، مع عواقب محتملة وخصوصًا لدى الأشخاص الضعفاء (مثل الأطفال وكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل قصور وظائف الكلى والقلب).