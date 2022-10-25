رئيس وزراء باكستان: لقاء مثمر جمعني بولي العهد.. وشعبنا يتطلع لزيارته قريبًا

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، قال فيها: "لقاء مثمر، جمعني بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اتفقنا فيه على رفع مستوى العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية، والأخذ بها إلى آفاق جديدة وفق متطلبات العالم المتغير بصورة مستمرة".