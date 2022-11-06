"الصناعة" تعلن موعد المزايدة للحصول على رخصة كشف خام الجبس بآبار القصب

وكانت الوزارة أعلنت في أغسطس الماضي عن طرح فرصة استثمارية للحصول على رخصة كشف عن خام الجبس في موقع آبار القصب، مبينةً أن خام الجبس يظهر في منطقة الرخصة على شكل رواسب طبقية تصل سماكتها إلى عدة أمتار، إضافة إلى أن جيولوجية المنطقة الواقعة (شمال غرب محافظة ينبع) تتكون من رواسب بحرية شاطئية ضمن متكون الرغام.