سفير بكين: الرياض استقبلت رئيسنا بالأمطار وودّعته بها.. المملكة بلد السلام والتطور

قال "تشن وي تشينغ" سفير الصين لدى المملكة، ممثل الصين لدى منظمة التعاون الإسلامي، إن الرياض وكما استقبلت الرئيس الصيني شي جين بينغ بالأمطار؛ فقد ودّعته بها أيضاً.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: لقد كانت زيارة تاريخية بحق، وتظل السعودية تؤكّد للجميع أنها بلد السلام والتطور وحاضنة لجميع الدول.
وقال: مرة أخرى أكّدنا للعالم أن الصين والمملكة علاقتهما قوية وستظل أبدية، لأن أهدافنا مشتركة وفي مقدمتها التطور والسلام.
وكان الرئيس الصيني، قد شدّد على أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لأمن دول الخليج، وستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج.
قال: "نثمّن جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية".
وتابع: "مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية، الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي".