سفير بكين: الرياض استقبلت رئيسنا بالأمطار وودّعته بها.. المملكة بلد السلام والتطور

وقال: مرة أخرى أكّدنا للعالم أن الصين والمملكة علاقتهما قوية وستظل أبدية، لأن أهدافنا مشتركة وفي مقدمتها التطور والسلام.

وكان الرئيس الصيني، قد شدّد على أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لأمن دول الخليج، وستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج.