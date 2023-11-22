"منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في عرعر.. القادمة في القصيم

وتستكمل منشآت جولة التجارة الإلكترونية في محافظة القصيم، التي تعد المحطة الثامنة من أصل 14 جولة حول المملكة؛ وذلك خلال الفترة 27 – 28 نوفمبر في مركز الملك خالد الحضاري، بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.