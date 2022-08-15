تحديث "إجراءات رخصة الوظائف التعليمية".. حذف شرط وهنا التفاصيل

ومن ضمن التحديثات الجديدة: تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة؛ حيث تَضَمّن أن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها، ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث؛ فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث؛ فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.