"لأجل بكرة" أول عرض مسرحي ينظّمه بنك الرياض بالشراكة مع هيئة المسرح والفنون الأدائية

وستقام مسرحية "لأجل بكرة" على مدار ثلاثة أيام من 20 – 22 يونيو الحالي في مسرح القاعة الزرقاء بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، وتتمحور فصول المسرحية حول مفهوم السعي نحو تحقيق الأحلام والعمل من أجل الغد القادم، من خلال رحلة بطلة المسرحية الطفلة "أمل" التي تتنقل وسط أحلامها بين العوالم والمغامرات، بحثاً عن الوصول لجوهر أهدافها، حيث يعترض طريقها الكثير من التحديات ويتصدّى لها أعداء الأحلام لكنها تتمكّن بمساعدة أصدقائها ورغبتها الملحة وسعيها المستمر من التغلب على جميع المخاوف والتحديات نحو الوصول لتحقيق مسؤوليتها الاجتماعية.