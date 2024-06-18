"لأجل بكرة" أول عرض مسرحي ينظّمه بنك الرياض بالشراكة مع هيئة المسرح والفنون الأدائية

يقيم بنك الرياض تحت مظلة مبادرات برنامج بكرة للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع هيئة المسرح والفنون الأدائية، عرض مسرحي غنائي يهدف إلى تحفيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز مفاهيم المسؤولية والعمل الجاد لبناء مستقبل واعد.
وستقام مسرحية "لأجل بكرة" على مدار ثلاثة أيام من 20 – 22 يونيو الحالي في مسرح القاعة الزرقاء بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، وتتمحور فصول المسرحية حول مفهوم السعي نحو تحقيق الأحلام والعمل من أجل الغد القادم، من خلال رحلة بطلة المسرحية الطفلة "أمل" التي تتنقل وسط أحلامها بين العوالم والمغامرات، بحثاً عن الوصول لجوهر أهدافها، حيث يعترض طريقها الكثير من التحديات ويتصدّى لها أعداء الأحلام لكنها تتمكّن بمساعدة أصدقائها ورغبتها الملحة وسعيها المستمر من التغلب على جميع المخاوف والتحديات نحو الوصول لتحقيق مسؤوليتها الاجتماعية.
ويسعى بنك الرياض من خلال تبنّيه هذا المشروع المسرحي الموجّه إلى "العائلة" إلى ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية، وبث الروح الإيجابية والقوة المعنوية لدى الجيل الناشئ لتشجيعهم على تحقيق أحلامهم وخوض غمار التحديات وتفعيل دورهم المجتمعي، بلغة سردية بسيطة وفنون استعراضية جاذبة عبر خشبة المسرح ومن خلال تواصل مباشر مع الجمهور لإحداث الأثر المستهدف، فيما سيذهب ريع المسرحية بالكامل إلى جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.