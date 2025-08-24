تمتد إلى الرياض والقصيم والشرقية.. "النموذج العددي" يبشّر بأمطار متفرقة على 10 مناطق

أكّد المركز الوطني للأرصاد أن مخرجات النموذج العددي السعودي تشير، بمشيئة الله، إلى استمرار هطول الأمطار المتفاوتة ما بين المتوسطة والغزيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري على عدد من مناطق المملكة، تشمل جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، مع فرص متفرقة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.