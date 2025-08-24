تمتد إلى الرياض والقصيم والشرقية.. "النموذج العددي" يبشّر بأمطار متفرقة على 10 مناطق

أكّد المركز الوطني للأرصاد أن مخرجات النموذج العددي السعودي تشير، بمشيئة الله، إلى استمرار هطول الأمطار المتفاوتة ما بين المتوسطة والغزيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري على عدد من مناطق المملكة، تشمل جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، مع فرص متفرقة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية يُتوقع أن تشتد على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، خاصة في مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الأجواء قد تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في بعض المواقع.
ودعا المركز الجميع إلى متابعة تقاريره عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الإعلامية، والالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.