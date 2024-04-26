خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله لـ"متحف الفيصل"

وأضاف الأمير تركي الفيصل: إن مشروع الترميم تم تقديمه لخادم الحرمين الشريفين، حيث وافق -حفظه الله- على توفير المبالغ المالية والتمويل اللازم للمشروع، مقدمًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على موافقته على هذا المشروع؛ ليصبح متحفًا تاريخيًا، ومزارًا سياحيًا ثقافيًا وتعليميًا، منوهًا بأن القصر كان شاهدًا على أحداث تاريخية كبيرة في المملكة، وعبر السنين، تداعت بعض الأماكن فيه، ليعاد ترميمه ويصبح "متحف الفيصل".