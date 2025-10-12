أمانة الشرقية تكتسي باللون الوردي دعمًا لحملة التوعية بسرطان الثدي

وتأتي هذه الجهود ضمن حرص أمانة المنطقة الشرقية على دعم البرامج الصحية والوطنية، والتي تعزز الصحة العامة، إضافة إلى المساهمة في بناء وعي صحي أكبر، لتمكين الأفراد من حماية أنفسهم والمشاركة في نشر ثقافة الوقاية بشكل فعال ومستدام.