أمانة الشرقية تكتسي باللون الوردي دعمًا لحملة التوعية بسرطان الثدي

أضاءت أمانة المنطقة الشرقية مبانيها باللون الوردي، تزامناً مع شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى التوعية بسرطان الثدي، وتشجيع المجتمع على أهمية الفحص المبكر ودوره الحيوي في الوقاية والعلاج.
وتأتي مشاركتها في إطار مسؤوليتها المجتمعية، ولتذكير الجميع بأن الاكتشاف المبكر للمرض يمكن أن يحدث فرق لحياة المرء، ويمنح فرصة أكبر للعلاج والشفاء، بما يسهم في الوقاية وخفض معدلات الإصابة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.
كما تضمنت المبادرة نشر رسائل توعوية عبر المنصات الرقمية للأمانة، وتفعيل الشاشات الإلكترونية في المرافق العامة، وإضافة لمسات باللون الوردي في بعض المواقع لتعزيز الرمزية المرتبطة بالشهر لرمزيته وأهدافه التوعوية.
وتأتي هذه الجهود ضمن حرص أمانة المنطقة الشرقية على دعم البرامج الصحية والوطنية، والتي تعزز الصحة العامة، إضافة إلى المساهمة في بناء وعي صحي أكبر، لتمكين الأفراد من حماية أنفسهم والمشاركة في نشر ثقافة الوقاية بشكل فعال ومستدام.