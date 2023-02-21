المحكمة العليا: اليوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان

وفي التفاصيل، قالت في خبر صحفي:‫ اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر شعبان لهذا العام 1444هـ مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 2 / 2023م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (167/هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لهذا العام 1444هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 21 / 2 / 2023م هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ.