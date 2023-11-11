الرياض.. "فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة خارجية ألمانيا التطورات في غزة

وجرى اللقاء بحثُ آخر المستجدّات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها؛ حيث أكّد أهمية التزام جميع الأطراف المتنازعة بما نصّ عليه القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك وقف استهداف المدنيين بكافة أشكاله.