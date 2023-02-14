بعد الموافقة على إدراج 23 شركة في تداول.. تعرّف على رحلة السوق المالية ونظامها

ومن الجدير ذكره أيضًا آلية تقييم الشركات قبل الطرح من قِبَل هيئة سوق الأوراق المالية؛ إذ تعمل على التأكد من أن المصدّرين يُفصِحون بشكل كامل عن المركز المالي للشركة قبل العرض للأسواق المالية ويتطلب من المصدرين الراغبين في التسجيل وعرض أوراقهم المالية، وتقديم طلب إلى الهيئة يحتوي على عدد من المعلومات المهمة تشمل تمثيلاتها: من تعيين المستشارين الماليين والقانونيين، وممثلي المصدر، والتفويض أو التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، والموافقات من الجهات الحكومية المختلفة، وعقد التأسيس، والبيانات المالية السنوية المدققة للشركة، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين والماليين المهنيين اللازمين إعداد التقارير التحوطية، من بين العديد من المتطلبات الأخرى والأحكام المشار إليها في المادة 28 من قواعد عروض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.