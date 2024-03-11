بتوجيه أمير المدينة.. مبادرة "خير المدينة" تستقبل الزوار عبر مراكز الضيافة خلال شهر رمضان المبارك

بتوجيه ومتابعة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بدأت مراكز ضيافة "وقف خير المدينة" في تقديم وجباتها الرمضانية لزوار المدينة المنورة من خلال مراكز الضيافة بالمنطقة المركزية ومسجد قباء، ومسجد الميقات، ومسجد الشهداء، بالإضافة إلى مراكز الاستقبال للزوار القادمين إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين السريع، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدهم الله - لمنظومة الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.