بتوجيه أمير المدينة.. مبادرة "خير المدينة" تستقبل الزوار عبر مراكز الضيافة خلال شهر رمضان المبارك

بتوجيه ومتابعة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بدأت مراكز ضيافة "وقف خير المدينة" في تقديم وجباتها الرمضانية لزوار المدينة المنورة من خلال مراكز الضيافة بالمنطقة المركزية ومسجد قباء، ومسجد الميقات، ومسجد الشهداء، بالإضافة إلى مراكز الاستقبال للزوار القادمين إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين السريع، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدهم الله - لمنظومة الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.
وكانت فرق العمل المتخصصة لمبادرة وقف خير المدينة قد شرعت في توفير خدمات الضيافة ووجبات الإفطار الرمضاني إلى جانب وجبات السحور في مراكز الضيافة بعد استكمال جميع التجهيزات اللازمة، وذلك بدعم من المانحين لمساندة أعمال الوقف في تفطير الصائمين وإطعامهم خلال طيلة أيام الشهر الفضيل.
وكان الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بارك خلال ترؤسه اجتماع وقف "خير المدينة" أخيرًا، إطلاق الخطة التشغيلية لمراكز الضيافة لأنشطة تفطير الصائمين من ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان الكريم.
كما اعتمد خلال الاجتماع المواقع الإضافية لمراكز الضيافة وذلك في إطار حرصه على استمرار وتطوير أعمال المبادرة وتوسيع نطاقها بما يحقق الأهداف النبيلة للوقف للوصول إلى مستهدفات تشمل خدمة أكثر من مليون زائر لمراكز الضيافة بمشيئة الله بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث ضمن خطة الوقف لإثراء المبادرات والأنشطة والفعاليّات الإنسانية والاجتماعية تحت مظلة وقف "خير المدينة" بطريقة منهجية متكاملة، خدمةً لسكان وزوار المدينة المنورة.