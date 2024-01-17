"المغلوث" لـ"سبق": منتدى دافوس تجمّع عالمي للنخب لكشف التحديات الاقتصادية والسياسية وأبرز حلولها

ولفت إلى أن من أهداف المنتدى في عام 2024 خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد"، ويعتزم المؤتمر دراسة "كيف يمكن للحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، أن تجتمع حول إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الأشخاص في قلب مسار أكثر ازدهارًا، ومن أهدافه أيضًا المناقشة حول "الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع".