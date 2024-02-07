على هامش معرض الدفاع العالمي.. توقيع مذكرة تعاون بين "الجيومكانية" و"واكب"

وقّعت الهيئةُ العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، اليوم، مذكرةَ تعاون مع شركة واكب للذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال معرض الدفاع العالمي 2024 المقام حاليًّا في الرياض.
وتضمّنت مذكرةُ التعاون اعتمادَ استخدام الخارطة الرسمية للمملكة التي تنتجها الجيومكانية، بحسب اختصاصها، في خدمات ومنتجات شركة واكب للذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى توفير البيانات والمعلومات الجيومكانية المحدّثة حسب السياسات والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، والتعاون من خلال تبادل الخبرات والاستشارات والبحث والتطوير في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتقنيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الجيومكاني، إضافةً إلى سعي الجهتين لتوطين التقنيات في مجال البيانات والأنظمة الجيومكانية، وتعزيز المعرفة الجيومكانية من خلال بناء وتأهيل القدرات الوطنية وتبادل الموارد التعليمية، وتطوير الأعمال والاستثمارات بما يضمن تحفيز دخول الشركات الناشئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومثّل الهيئةَ العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في توقيع مذكرة التعاون؛ نائبُ رئيس الهيئة المهندس أحمد بن صالح الوسيدي، بينما وقّع المذكرةَ من جانب شركة واكب للذكاء الاصطناعي المهندسُ حمد بن علي المنيف الرئيس التنفيذي للشركة.
يذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفق تنظيمها، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.