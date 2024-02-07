على هامش معرض الدفاع العالمي.. توقيع مذكرة تعاون بين "الجيومكانية" و"واكب"

وتضمّنت مذكرةُ التعاون اعتمادَ استخدام الخارطة الرسمية للمملكة التي تنتجها الجيومكانية، بحسب اختصاصها، في خدمات ومنتجات شركة واكب للذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى توفير البيانات والمعلومات الجيومكانية المحدّثة حسب السياسات والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، والتعاون من خلال تبادل الخبرات والاستشارات والبحث والتطوير في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتقنيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الجيومكاني، إضافةً إلى سعي الجهتين لتوطين التقنيات في مجال البيانات والأنظمة الجيومكانية، وتعزيز المعرفة الجيومكانية من خلال بناء وتأهيل القدرات الوطنية وتبادل الموارد التعليمية، وتطوير الأعمال والاستثمارات بما يضمن تحفيز دخول الشركات الناشئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.