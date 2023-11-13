رتال تطلق مسابقة رتال للإبداع العمراني بجوائز قيمتها 150 ألف ريال

يذكر أن مسابقة رتال للإبداع العمراني تأتي ضمن مبادرتين لرتال الخير لخدمة المجتمع، وهما مبادرة "الخبر الخضراء" ومبادرة "الخبر آرت"، حيث تهدف مبادرة "الخبر الخضراء" إلى تعزيز التشجير والاخضرار في مدينة الخبر وتحسين نوعية الحياة فيها، وذلك من خلال زيادة الغطاء النباتي في المدينة، أما مبادرة "الخبر آرت"، فتهدف إلى تحقيق نقلة في مستوى التصميم الجمالي لمدينة الخبر، وإضافة لمسة فنية إبداعية في المدينة، من خلال الجرافيك، والجداريات، والإضاءة المتخصصة، والتفاعلية.