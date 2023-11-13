رتال تطلق مسابقة رتال للإبداع العمراني بجوائز قيمتها 150 ألف ريال

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، شركة رتال للتطوير العمراني، ممثلة في سعادة المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي، لدورها كشريك رئيسي في مبادرة الشرقية تبدع 2023، جاء ذلك خلال تدشين مبادرة "الشرقية تبدع" بنسختها الرابعة، والتي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).
وأعلنت شركة رتال عن إطلاق مسابقة تحت مسمى مسابقة رتال للإبداع العمراني بالشراكة مع الشرقية تبدع وبلدية الخبر وشعبة عمارة البيئة في جمعية علوم العمران، تهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع في مجال العمارة والتصميم العمراني، وتعزيز دور الشباب في تطوير المدن والمجتمعات.
وتتضمن المسابقة التي تبلغ قيمة جوائزها 150 ألف ريال مسارين، المسار الأول هو ديزاينثون لتصميم حديقة المستقبل في مشروع ايوان ثروة، والمسار الثاني ديزاينثون لتطوير جسر الملك سلمان في مدينة الخبر.
وقال المهندس عبدالله البريكان بأن المسابقة تسعى إلى إثراء المشهد العمراني في المنطقة الشرقية، ودعم المواهب الشابة في مجال العمارة والتصميم العمراني، كما أنها تعزز من حضور ودور الشباب في تطوير المدن والمجتمعات، ونأمل أن تساهم هذه المسابقة في اكتشاف المواهب الشابة وتحفيزهم على الابتكار والإبداع.
يذكر أن مسابقة رتال للإبداع العمراني تأتي ضمن مبادرتين لرتال الخير لخدمة المجتمع، وهما مبادرة "الخبر الخضراء" ومبادرة "الخبر آرت"، حيث تهدف مبادرة "الخبر الخضراء" إلى تعزيز التشجير والاخضرار في مدينة الخبر وتحسين نوعية الحياة فيها، وذلك من خلال زيادة الغطاء النباتي في المدينة، أما مبادرة "الخبر آرت"، فتهدف إلى تحقيق نقلة في مستوى التصميم الجمالي لمدينة الخبر، وإضافة لمسة فنية إبداعية في المدينة، من خلال الجرافيك، والجداريات، والإضاءة المتخصصة، والتفاعلية.
لمزيد من المعلومات وللتسجيل في المسابقة من خلال الرابط التالي: Retalcomp.com