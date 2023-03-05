"الصحة": سيدة تنجب طفلها الأول برحم مزدوج في نجران

وأضافت أنه تمكن الفريق الطبي من اتخاذ الإجراء اللازم والبرتكول المتبع لهذة الحالة بربط عنق الرحم في الشهر الثالث حتى لا يحدث إجهاض، وتمت متابعة الحالة بشكل متكرر في العيادة إلى أن أكملت الأسبوع 37 من الحمل عندها أُدخلت المريضة لوحدة العمليات لتضع مولودها الأول بعملية قيصرية استغرقت من الوقت ساعتين، وخرجت من المستشفى برفقة مولودها الأول وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.