"إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإغاثية باليمن والسودان.. مساعدات طارئة لمتضرري السيول

إلى ذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 670 سلة غذائية في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 4.441 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.