"إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإغاثية باليمن والسودان.. مساعدات طارئة لمتضرري السيول

نظّم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة "IOM خلال الفترة من 2 - 4 سبتمبر 2024م"؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "إدارة سلسلة التوريد في السياقات الإنسانية"، قدمه مسؤول الإمدادات وإدارة الشراء الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة فراس الشويكي.
وجرى خلال البرنامج تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة سلاسل التوريد بشكل فعّال في العمليات الإنسانية، وضمان توصيل المساعدات في الوقت المناسب وبكفاءة إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتنمية مهارات منسوبيه وتعزيز قدراتهم والإسهام في تطوير العمل الإنساني.
من ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 399 سلة غذائية، و399 حقيبة إيوائية، و50 خيمة في مناطق المكلا والسوم والعبر والريدة الشرقية بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5.187 فردًا من الفئات المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مؤخرًا.
وثمّن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة حضرموت محمد باجبير، الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة النازحين في المديريات المتضررة، مؤكدًا أن التدخل سيساهم في تقديم يد العون والدعم للأسر المتضررة.
وعبر المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة في المركز على هذه المساعدات، التي أعادت لهم الأمل من جديد بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
إلى ذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 670 سلة غذائية في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 4.441 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.