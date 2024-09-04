مع قطر والكويت.. "الراجحي" يوقّع مذكرتَيْ تفاهم في مجالات الشؤون والتنمية الاجتماعية

وقّع وزيرُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مذكرتَيْ تفاهم في مجالات الشؤون والتنمية الاجتماعية، على هامش اجتماعات اللجان الوزارية "للخدمة المدنية والشؤون/ التنمية الاجتماعية والعمل" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الفترة من 3-4 سبتمبر في مدينة الدوحة في دولة قطر؛ حيث وقّع مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر مريم بنت علي بن ناصر المسند، مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.