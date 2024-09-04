مع قطر والكويت.. "الراجحي" يوقّع مذكرتَيْ تفاهم في مجالات الشؤون والتنمية الاجتماعية

وقّع وزيرُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مذكرتَيْ تفاهم في مجالات الشؤون والتنمية الاجتماعية، على هامش اجتماعات اللجان الوزارية "للخدمة المدنية والشؤون/ التنمية الاجتماعية والعمل" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الفترة من 3-4 سبتمبر في مدينة الدوحة في دولة قطر؛ حيث وقّع مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر مريم بنت علي بن ناصر المسند، مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.
كما وقّع المهندسُ الراجحي مع وزيرة الشؤون والتنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت الدكتورة أمثال هادي الحويلة؛ مذكرةَ تفاهم بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون والتنمية الاجتماعية.
وجرت مراسم التوقيع خلال الاجتماع العاشر للجنة "وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز العلاقات الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، وبحث جميع أوجه التعاون الفني الثنائي، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
ويأتي ذلك في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز العلاقات الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، وبحث أوجه التعاون الفني الثنائي كافة، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.