حرب مياه وإغراق مهرج.. مغامرات "سبلاش" تجذب زوار "سيتي ووك" بجدة

كما تضم "سبلاش"، التي تحمل شعار "تحمَّل ما يجيك"، مساحات واسعة مخصّصة للألعاب؛ من أبرزها "حرب المسدسات المائية، والتزلُّج على المياه، وقوارب التحكُّم الجماعية، وفعالية إغراق المهرج"، والعديد من الألعاب مثل بيج ويفز، ومتاهة المياه، وستارة مائية، والعديد من التجارب والألعاب الجذابة لجميع أفراد الأسرة.