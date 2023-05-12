حرب مياه وإغراق مهرج.. مغامرات "سبلاش" تجذب زوار "سيتي ووك" بجدة

تستقبل منطقة "سبلاش"، بـ"السيتي ووك"، زوّارَها طوال أيام الأسبوع، بالعديد من العروض الشيّقة، والفعاليات المتنوعة التي تُلبِّي الرغبات كافة، وتناسب أفراد الأسرة؛ وذلك ضمن تقويم فعاليات جدة 2023.
وتتكون منطقة "سبلاش" التي باتت مقصد جميع القادمين لـ"سيتي ووك" من ملاهٍ مائية للكبار والصغار تجعل من جميع المتواجدين داخلها عرضة لمواجهة المياه من مختلف الاتجاهات.
كما تضم "سبلاش"، التي تحمل شعار "تحمَّل ما يجيك"، مساحات واسعة مخصّصة للألعاب؛ من أبرزها "حرب المسدسات المائية، والتزلُّج على المياه، وقوارب التحكُّم الجماعية، وفعالية إغراق المهرج"، والعديد من الألعاب مثل بيج ويفز، ومتاهة المياه، وستارة مائية، والعديد من التجارب والألعاب الجذابة لجميع أفراد الأسرة.
ويمكن للراغبين معرفة المزيد عن تقويم فعاليات جدة عبر زيارة الرابط الآتي: "https://saudievents.sa/".