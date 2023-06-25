"فهد بن منصور": المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال وتشهد ازدهارًا للشركات الناشئة

مثّل المملكة في الاجتماع الأميرُ فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس الوفد السعودي لمجموعة الشركات الناشئة ومجموعة اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين، وأكد في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة أن المملكة تشهد ازدهارًا في منظومة الشركات الناشئة؛ مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل حاضر ومستقبل اقتصادات العالم؛ موضحًا أن تأثير الشركات الناشئة في حياة مواطني المملكة أصبح واضحًا وملموسًا؛ حيث تم تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال الاعتماد على حلول التقنية الحديثة التي طوّرت مستوى الخدمات المقدمة وسرّعت تلبية الاحتياجات مما جعل الحياة أسهل على الجميع.