وفد بريطاني يطّلع على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن

زار وفد من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة (FCDO)، أمس، فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة عدن، للاطلاع على الجهود التي يقدّمها المركز للشعب اليمني الشقيق.
وقدّم مدير فرع المركز في عدن، صالح الذيباني، شرحًا تفصيليًا حول البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز في مجالات الصحة، والإيواء، والتعليم، والتغذية، وغيرها من التدخلات في الجوانب الإغاثية والإنسانية والتنموية.
وأشاد الوفد البريطاني بالمبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الشعب اليمني وتوفير سبل العيش الكريم له.