مطاعم ومقاهٍ عالمية تستقبل الزوَّار في منطقة "المربع" ضمن فعاليات موسم الرياض

تستقبل منطقة "المربع"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية الـ15، الزوَّار منذ افتتاحها أمس الخميس، بخيارات وتجارب عالمية مميزة بتقديم أرقى المأكولات وأكثرها تنوعًا، عبر 8 مطاعم، واثنين من المقاهي العالمية المميزة، التي تسهم في خلق تجربة رائعة للزوَّار من دول مثل: فرنسا وإيطاليا واليابان والصين، بحضور أشهر الطهاة المتخصصين في جلب المذاقات العالمية.
وتعد المنطقة أنموذجًا أنيقًا لمفاهيم الضيافة الفاخرة، بدءًا من استقبالها الزوَّار عبر المتحف الوطني والحدائق والممرات المضيئة في رؤية جمالية، تغذي المشهد فنًّا وتميزًا، وصولاً إلى عناصر التفرد في الجلسات الداخلية والخارجية للمنطقة، إضافة إلى العروض الموسيقية والفنية التي تزين ساحاتها.
وتُلبِّي منطقة "المربع" رغبة محبي الأطعمة الذواقين عبر مطعم ذا ماين مايفير "the Maine Mayfair "، الذي يقدم الأكل الأمريكي والفرنسي في أجواء ساحرة، ومطعم "هو لي فووك " Ho lee Fook "، الذي يمنح الزوار تجربة الضيافة الصينية العريقة للمأكولات بطابع عصري. كما يوجد في المنطقة مطعم ناكاهارا "Nakahara " بأطباقه التي تُحضَّر على طريقة الشواء اليابانية.
ومن مدينة كان الفرنسية يأتي مقهى "لا كاليفورني"La California" " ليقدم تجربة الأطباق المتنوعة والشهيرة بواسطة شيف مختص، كما يعد مطعم تراتوريا 13 غوبي " "Trattoria 13 Gobbi واحدًا من المطاعم التي تقدم أطباقًا إيطالية مبتكرة منذ الستينيات الميلادية. ويوفر لإكلير دي جيني"L’Eclair De Genie " المخبوزات الفرنسية الشهيرة.
ويمثل مطعم كاربون "Carbone " أحد المطاعم العالمية في منطقة "المربع"؛ إذ يقدم تجربة الطعام الأمريكي الإيطالي في طابع أوروبي للمكان مستلهم من عام 1958م.وك
انت منطقة "المربع" قد شهدت خلال المواسم الماضية اهتمامًا واسعًا من الزوار، الذين أمضوا أوقاتًا مميزة من الرفاهية، ضمن مكان يحمل تفاصيل فريدة ومنعشة للتجربة، التي تمثل واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض.