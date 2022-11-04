مطاعم ومقاهٍ عالمية تستقبل الزوَّار في منطقة "المربع" ضمن فعاليات موسم الرياض

وتعد المنطقة أنموذجًا أنيقًا لمفاهيم الضيافة الفاخرة، بدءًا من استقبالها الزوَّار عبر المتحف الوطني والحدائق والممرات المضيئة في رؤية جمالية، تغذي المشهد فنًّا وتميزًا، وصولاً إلى عناصر التفرد في الجلسات الداخلية والخارجية للمنطقة، إضافة إلى العروض الموسيقية والفنية التي تزين ساحاتها.