أمير الباحة يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، ثمّن سموه دعم القيادة الرشيدة لمسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في مختلف مناطق المملكة، منوّهًا بجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تعزيز القطاعين الصناعي والتعديني بالمنطقة، ومؤكّدًا أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية للاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها منطقة الباحة.
واستمع سموه إلى عرض قدّمه الوزير الخريف حول القدرات الصناعية التي تميز المنطقة وسبل تطويرها، إضافة إلى ما تزخر به من ثروات معدنية وفرص استثمارية واعدة في قطاعي الصناعة والتعدين. كما تناول اللقاء مناقشة المشاريع الصناعية والتعدينية القائمة والمستقبلية، وأعمال المسح الجيولوجي التي تُشرف عليها الوزارة لتعزيز المعرفة بموارد المنطقة وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
من جهته، عبّر وزير الصناعة والثروة المعدنية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على ما تحظى به مشاريع الوزارة من دعم واهتمام، مؤكّدًا حرص الوزارة على مواصلة الجهود لتطوير القطاعين الصناعي والتعديني في المنطقة.
يُذكر أن القطاع الصناعي في منطقة الباحة يضم حتى نهاية يوليو 2025 نحو (49) مصنعًا مرخّصًا باستثمارات تتجاوز (980) مليون ريال، توفّر أكثر من (2,289) وظيفة. كما بلغ إجمالي القروض الصناعية التي قدّمها صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ تأسيس المدينة الصناعية الأولى في الباحة (19) قرضًا بقيمة (102) مليون ريال، فيما تتجاوز المساحة المطوّرة في المدينة الصناعية قرابة (1.3) مليون متر مربع.
ويشهد قطاع التعدين في المنطقة نموًا متسارعًا، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية حتى نهاية يوليو 2025 نحو (39) رخصة، بإجمالي استثمارات تقارب (117) مليون ريال، فيما تُقدَّر قيمة الموارد التعدينية في المنطقة بنحو (285) مليار ريال. وتزخر الباحة بمعادن استراتيجية مثل: الرصاص، والزنك، والنحاس، والفضة، والذهب، إلى جانب موارد الرخام والحجر الجيري التي تدعم قطاع مواد البناء وتعزّز مشاريع البنية التحتية والسياحة في المنطقة.