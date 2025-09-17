أمير الباحة يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية

ويشهد قطاع التعدين في المنطقة نموًا متسارعًا، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية حتى نهاية يوليو 2025 نحو (39) رخصة، بإجمالي استثمارات تقارب (117) مليون ريال، فيما تُقدَّر قيمة الموارد التعدينية في المنطقة بنحو (285) مليار ريال. وتزخر الباحة بمعادن استراتيجية مثل: الرصاص، والزنك، والنحاس، والفضة، والذهب، إلى جانب موارد الرخام والحجر الجيري التي تدعم قطاع مواد البناء وتعزّز مشاريع البنية التحتية والسياحة في المنطقة.