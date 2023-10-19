بنك البلاد يقدم عوائد مالية تفوق 6% لحساب “الاستثمار بالوكالة"

في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستثمار بطريقة آمنة ومريحة، يقدم بنك البلاد عوائد مالية تفوق الـ 6% كعوائد سنوية لحساب الاستثمار بالوكالة، ويأتي ذلك انطلاقاً من التزام بنك البلاد بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائه، تلبي احتياجاتهم المالية وتتماشى مع متطلباتهم الاستثمارية. حيث أكّد بنك البلاد أنه يمكن فتح الحساب بدون أي رسوم اشتراك أو أي رسوم عبر تطبيق البلاد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد للعملاء، مما يجعله بديلًا للودائع التقليدية، ومتوافقاً مع ضوابط اللجنة الشرعية، وخيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن حلول استثمارية أمنة وبطريقة مُبتكرة.