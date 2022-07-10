معرض يوثق حكاية السقيا في الحج بـ6 مجسمات و120 تحفة و70 صورة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مشعر عرفات أضخم معرض إثرائي تعريفي في تاريخ السقيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يحمل عنوان "حكاية الماء والسقيا" من تنفيذ شركة الزمازمة وجمعية نخلة الخيرية، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها في الحج.
ويحتوي معرض حكاية الماء والسقيا، المقام في مشعر عرفات والهادف إلى إثراء تجربة الحاج خلال أداء مناسك الحج يوم عرفة، على معلومات تاريخية ومعرفية حول سقيا الحجاج منذ وصول سيدنا إبراهيم عليه السلام بصحبة هاجر وابنهما إسماعيل عليه السلام، وتدفق الماء تحت قدميه.
ويتكوّن المعرض من جناحين يحكيان قصة الماء في وادي غير ذي زرع، ويضم 7 أقسام تحتوي 70 صورة تشرح مراحل نماء السقيا، وتروي رحلة الماء وتتوسط المعرض 6 مجسمات ضخمة فيما توثق 120 تحفة أثرية نادرة، الماضي.
ويضم المعرض مجسمين يمثلان بئر زمزم ومقام سيدنا ابراهيم، كما يحتوي المعرض على جناح تفاعلي يتيح للزائر تجربة تطريز كسوة الكعبة.
ويقام المعرض برعاية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكدانة، وتنظيم جمعية نخلة الخيرية وشركة الزمازمة.