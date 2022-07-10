معرض يوثق حكاية السقيا في الحج بـ6 مجسمات و120 تحفة و70 صورة

ويحتوي معرض حكاية الماء والسقيا، المقام في مشعر عرفات والهادف إلى إثراء تجربة الحاج خلال أداء مناسك الحج يوم عرفة، على معلومات تاريخية ومعرفية حول سقيا الحجاج منذ وصول سيدنا إبراهيم عليه السلام بصحبة هاجر وابنهما إسماعيل عليه السلام، وتدفق الماء تحت قدميه.