"الزايدي" يتفقد المشاريع البلدية بمحافظة الجموم ويحث على المزيد من الجهود

تَفقد وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله الزايدي، عددًا من مواقع المشاريع البلدية بمحافظة الجموم.
ووقف "الزايدي" على أعمال تطوير وإعادة تأهيل مواقع العربات المتنقلة والحاضنات البلدية بحديقة الشهداء، واطلع على محتويات المشروع وعناصره والفكرة التصميمية منه، كما قام بجولة في حديقة العزيزية، واطلع على أعمال الصيانة والتشغيل الجارية بالحديقة، والتي شملت إعادة تأهيل وتشغيل النافورة التفاعلية، كما اطلع على أعمال صيانة وإعادة تأهيل الإنارة الديكورية والتجميلية بجسر الجموم الرئيسي، وكذلك على مشروع حديقة الهجرة ومشروع ساحة الاحتفالات.
والْتقى وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات، بعدد من المستفيدين من مواقع الأسر المنتجة مستمعًا إلى احتياجاتهم.. بعد ذلك اجتمع برئيس البلدية ومديري الإدارات في البلدية وحثهم على متابعة المشاريع وتنفيذها حسب الخطة الزمنية لكل مشروع ووعد بتسهيل أي معوقات أو تحديات في العمل.