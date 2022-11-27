"الزايدي" يتفقد المشاريع البلدية بمحافظة الجموم ويحث على المزيد من الجهود

ووقف "الزايدي" على أعمال تطوير وإعادة تأهيل مواقع العربات المتنقلة والحاضنات البلدية بحديقة الشهداء، واطلع على محتويات المشروع وعناصره والفكرة التصميمية منه، كما قام بجولة في حديقة العزيزية، واطلع على أعمال الصيانة والتشغيل الجارية بالحديقة، والتي شملت إعادة تأهيل وتشغيل النافورة التفاعلية، كما اطلع على أعمال صيانة وإعادة تأهيل الإنارة الديكورية والتجميلية بجسر الجموم الرئيسي، وكذلك على مشروع حديقة الهجرة ومشروع ساحة الاحتفالات.