أمير المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

رفع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتقبل من مقامه الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يُعيد هذا الشهر الكريم وهو ينعم - أيده الله - بموفور الصحة والعافية، ليواصل مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي.