أمير المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

رفع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتقبل من مقامه الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يُعيد هذا الشهر الكريم وهو ينعم - أيده الله - بموفور الصحة والعافية، ليواصل مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي.
وقدم أمير المدينة المنورة التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، بمناسبة حلول الشهر الكريم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم وهو ينعم بموفور الصحة والعافية.