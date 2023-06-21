جراحة عاجلة تنقذ حاجاً إندونيسياً من ثقب في الأمعاء

وأبانت وزارة الصحة أنه تمّ استقبال الحاج في طوارئ المدينة الطبية عن طريق الهلال الأحمر وهو في حالة غير مستقرة حيويًا، ويعاني آلاماً في البطن منذ 4 أيام، وبعد إنعاش المريض وعمل الفحوصات والأشعات اللازمة تبيّن وجود خثرة دموية في البطين الأيسر، وكذلك وجود خثرة دموية أخرى في شرايين البطن، كما أظهرت نتائج التحاليل أيضاً وجود ثقب في الأمعاء مع احتمالية ضعف التروية للأمعاء (غرغرينا).