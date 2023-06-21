مسابقة "جسر اللغة الصينية العالمية" في عامها الثاني تختتم منافساتها في "جامعة المؤسس"

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد في الكلمة التي ألقاها في الحفل، أن المسابقة تندرج ضمن أوجه التعاون في المجال الثقافي والتعليمي بين السعودية والصين إذ تعد أكبر مسابقة دولية ثقافية عن الثقافة واللغة الصينية، بهدف ترجمة رؤية المملكة 2030 إذ تعد أكبر مسابقة دولية ثقافية عن الثقافة واللغة الصينية، وتعد منصة للمتعلمين الصينيين من جميع أنحاء العالم لإظهار مهاراتهم في اللغة الصينية، ومشاركة خبراتهم التعليمية، وفحص نتائج التعلم، وبناء جسر لتعزيز صداقتهم من خلال مسابقة "جسر اللغة الصينية".