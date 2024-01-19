بدعم 150 مليوناً.. رئيس هيئة تطوير عسير يرعى توقيع اتفاقيات أوقاف الشاكرين

وحضر حفل توقيع الاتفاقيات كل من: ملهي بن سلامة بن سعيدان رئيس مجلس أمناء أوقاف الشاكرين، وحزام بن سلامة بن سعيدان، وسلامة بن ملهي بن سعيدان، وخالد بن ملهي بن سعيدان، أعضاء مجلس أمناء أوقاف الشاكرين.