مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يُنقذ مسنًّا من بتر القدم بالأشعة التداخلية ويعيد التروية الدموية للشرايين

وأفاد بأن العملية استغرقت ساعتين داخل وحدة القسطرة، وتم فيها عمل فتح جراحي بسيط للشريان مع استخدام أدوات طبية خاصة عالية الجودة لسحب الجلطات، كما تم وضع "رقعة جلدية" لإغلاق الشريان، ودعامة متطورة لتحسين مجرى سريان الدم؛ مؤكدًا أنه أثناء العملية لوحظ تحسن لون القدم واستعادة درجة الحرارة الطبيعية لها، وكذلك حدوث التدفق الدموي المطلوب، بعد ذلك تم نقل المريض إلى جناح التنويم.