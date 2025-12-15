المرور السعودي: فحص جاهزية المركبة قبل القيادة وقت الأمطار يحدّ من مخاطر الطريق

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى التحقق من جاهزية مركباتهم قبل القيادة أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات السلامة يسهم في تقليل مخاطر الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
وأوضح المرور أن من أبرز الإجراءات الواجب التأكد منها سلامة مساحات زجاج المركبة، وكفاءة الإطارات، وعمل المكابح والأنوار بشكل سليم، إلى جانب ضرورة الحفاظ على مسافة أمان كافية، وتخفيف السرعة بما يتناسب مع حالة الطريق.
وشدد على أهمية توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الماطرة، وتجنّب الانعطافات المفاجئة أو السرعة الزائدة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.