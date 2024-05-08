وزير النقل: قطاع الطيران بالمملكة يقدم فرصًا اقتصادية واستثمارية لا مثيل لها عالميًا

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي في نسخته الثالثة، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، بعنوان "تعزيز مستوى الربط العالمي"، تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الطيران من القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من مكانة المملكة الرائدة في صناعة الطيران والنقل الجوي.
وقال: "إقامة المؤتمر للمرة الثالثة في العاصمة الرياض يجسّد حرص المملكة على تمكين صناعة النقل الجوي، وإسهاماتها الفاعلة في قطاع الطيران على الصعيد العالمي، وتثمينًا لجهودها البارزة في تعزيز الربط الجوي؛ وفق مستهدفات إستراتيجية الطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
وبيّن أن قطاع الطيران بالمملكة يقدم فرصًا اقتصادية واستثمارية لا مثيل لها في مجال الطيران على مستوى العالم، حيث تستهدف إستراتيجية الطيران مضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، ورفع مستوى الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع سنويًا، وتكريس مكانة المملكة بصفتها محورًا دوليًا للطيران ومركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية.
ولفت وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى أن المملكة أصبحت منطقة جذب للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية؛ مشيرًا إلى أن قطاع الطيران والنقل الجوي وما يشهده من مشروعات كبرى يعد قطاعًا تنمويًا واستثماريًا رئيسيًا وعامل تمكين أساسي في خطة التحول الاقتصادي الأوسع، مبينًا أنه تم إعلان حزمة كبرى من المشاريع التنموية في قطاع الطيران التي ستشكل فرصًا تنموية واستثمارية واعدة تسهم في تعميق الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُركز مؤتمر مستقبل الطيران 2024 في نسخته الثالثة، الذي يُشارك فيه أكثر من 5 آلاف من كبار مسؤولي وقيادات قطاعات الطيران في العالم، ورؤساء شركات الطيران الدولية، على عدد من القضايا التي تواجه قطاع الطيران العالمي، ويبحث سبل مواجهة التحديات ذات الأولوية، فيما يسلط الضوء على فرص النمو والاستثمار والابتكار غير المسبوقة التي توفرها المملكة.
ويناقش المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي من شأنها إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطيران العالمي، مثل النقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين التنقل الجوي المتقدم، وتعزيز مستوى الربط العالمي، والعمل على تعزيز سلاسل الإمداد، عبر توفير منصة فريدة لبحث مستقبل القطاع، والإسهام في خلق فرص نمو جديدة وغير مسبوقة.
كما يستعرض مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي في نسخته الثالثة، الذي ينعقد تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي"، فرصًا استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط.
ويأتي تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لمؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يعد الحدث الأبرز في قطاع الطيران العالمي لهذا العام، بعد عام استثنائي للحركة الجوية في المملكة خلال عام 2023، سجلت خلاله رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث المسافرين الذين بلغ عددهم قرابة 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، بزيادة بلغت 26%.