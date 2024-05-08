وزير النقل: قطاع الطيران بالمملكة يقدم فرصًا اقتصادية واستثمارية لا مثيل لها عالميًا

ولفت وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى أن المملكة أصبحت منطقة جذب للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية؛ مشيرًا إلى أن قطاع الطيران والنقل الجوي وما يشهده من مشروعات كبرى يعد قطاعًا تنمويًا واستثماريًا رئيسيًا وعامل تمكين أساسي في خطة التحول الاقتصادي الأوسع، مبينًا أنه تم إعلان حزمة كبرى من المشاريع التنموية في قطاع الطيران التي ستشكل فرصًا تنموية واستثمارية واعدة تسهم في تعميق الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.