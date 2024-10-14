جي آي بي كابيتال تعمل كمدير رئيسي مشترك ومدير الطرح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لشركة نماء للكهرباء

وعلق الرئيس التنفيذي لجي آي بي كابيتال أسامة شاكل قائلاً: "يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات شركة نماء في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، كما إن نجاح الإصدار يعكس الثقة العالية للمستثمرين في شركة نماء وسوق الصكوك الإقليمي. يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا النجاح ونتطلع إلى دعم نمو الشركة المستقبلي."