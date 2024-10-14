جي آي بي كابيتال تعمل كمدير رئيسي مشترك ومدير الطرح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لشركة نماء للكهرباء
يسعد جي آي بي كابيتال أن تعلن عن دورها كمدير رئيسي مشترك ومدير الطرح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار نيابةً عن شركة نماء لتوزيع الكهرباء (NEDC)، الشركة الوحيدة المسؤولة عن توزيع الكهرباء في سلطنة عمان، باستثناء منطقة ظفار.
وعلق الرئيس التنفيذي لجي آي بي كابيتال أسامة شاكل قائلاً: "يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات شركة نماء في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، كما إن نجاح الإصدار يعكس الثقة العالية للمستثمرين في شركة نماء وسوق الصكوك الإقليمي. يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا النجاح ونتطلع إلى دعم نمو الشركة المستقبلي."
تتطلع جي آي بي كابيتال إلى استمرار شراكتها الناجحة مع شركة نماء في المستقبل، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات والحلول المالية لعملائها.
منذ تأسيسها في عام 2008م؛ تقدم جي آي بي كابيتال مجموعة من المنتجات والحلول المالية والمصرفية الاستثمارية المبتكرة والمخصصة؛ بما في ذلك إدارة الأصول، واستشارات أسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس مال الدين، واستشارات الدين، وخدمات الوساطة.