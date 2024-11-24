"تقني جازان": فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني 1446

وأوضح أن الكلية خصصت اليوم، لتسجيل الراغبين في الالتحاق بدبلوم الكليات التقنية (الفترة الصباحية- البنين)، وغدًا للتسجيل في دبلوم الكليات التقنية "الفترة الصباحية- البنات"؛ فيما خُصص الأحد المقبل للتسجيل في دبلوم الكليات التقنية "الفترة المسائية- البنين والبنات"، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد؛ مشيرًا إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.